При лобовом столкновении BMW и Hyundai пострадали три человека

Новости Беларуси. 8 февраля около девяти утра в Бобруйске столкнулись две иномарки. Пострадали три человека. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, BMW двигался по ул. Урицкого. Возле перекрёстка с ул. Ленина автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai.

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

Водитель и пассажир BMW были госпитализированы в бессознательном состоянии, водитель Hyundai также доставлен в больницу, его состояние не уточняется.

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

На обеих машинах были установлены всесезонные шины. К месту происшествия выбывала СОГ, выясняются причины и детали аварии.

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома