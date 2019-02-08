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При лобовом столкновении BMW и Hyundai пострадали три человека

08 февраля 2019 14:09
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Новости Беларуси. 8 февраля около девяти утра в Бобруйске столкнулись две иномарки. Пострадали три человека.  

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, BMW двигался по ул. Урицкого. Возле перекрёстка с ул. Ленина автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai.  

При лобовом столкновении BMW и Hyundai пострадали три человека-1

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

Водитель и пассажир BMW были госпитализированы в бессознательном состоянии, водитель Hyundai также доставлен в больницу, его состояние не уточняется.  

При лобовом столкновении BMW и Hyundai пострадали три человека-4

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

На обеих машинах были установлены всесезонные шины. К месту происшествия выбывала СОГ, выясняются причины и детали аварии.  

При лобовом столкновении BMW и Hyundai пострадали три человека-7

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

Зимой 2019 года в Рогачёвском районе произошло лобовое столкновение грузовиков.  

Обоих водителей потребовалось деблокировать – подробнее здесь.  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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