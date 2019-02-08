При лобовом столкновении BMW и Hyundai пострадали три человека
Новости Беларуси. 8 февраля около девяти утра в Бобруйске столкнулись две иномарки. Пострадали три человека.
Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, BMW двигался по ул. Урицкого. Возле перекрёстка с ул. Ленина автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
Водитель и пассажир BMW были госпитализированы в бессознательном состоянии, водитель Hyundai также доставлен в больницу, его состояние не уточняется.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
На обеих машинах были установлены всесезонные шины. К месту происшествия выбывала СОГ, выясняются причины и детали аварии.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
Зимой 2019 года в Рогачёвском районе произошло лобовое столкновение грузовиков.
Обоих водителей потребовалось деблокировать – подробнее здесь.