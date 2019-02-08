Пожар в общежитии МГЛУ. Трое студентов реанимированы с отравлением

Новости Беларуси. Из общежития лингвистического университета из-за пожара эвакуировали более 1100 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Из общежития лингвистического университета из-за пожара эвакуировали более 1100 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
ЧП произошло ночью с 7 на 8 февраля на проспекте Машерова. Сразу несколько пожарных расчетов прибыли на место. Как выяснилось, на первом этаже произошло возгорание в шахте мусоропровода.
Пожар в центре Минска: из здания МГЛУ эвакуировали более 500 человек
Пожар ликвидирован. Трое студентов с отравлением доставлены в больницу. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем.