Пожар в общежитии МГЛУ. Трое студентов реанимированы с отравлением

Новости Беларуси. Из общежития лингвистического университета из-за пожара эвакуировали более 1100 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ЧП произошло ночью с 7 на 8 февраля на проспекте Машерова. Сразу несколько пожарных расчетов прибыли на место. Как выяснилось, на первом этаже произошло возгорание в шахте мусоропровода. Пожар в центре Минска: из здания МГЛУ эвакуировали более 500 человек