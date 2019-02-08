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Пожар в общежитии МГЛУ. Трое студентов реанимированы с отравлением

08 февраля 2019 17:47
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Новости Беларуси. Из общежития лингвистического университета из-за пожара эвакуировали более 1100 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пожар в общежитии МГЛУ. Трое студентов реанимированы с отравлением-1

ЧП произошло ночью с 7 на 8 февраля на проспекте Машерова. Сразу несколько пожарных расчетов прибыли на место. Как выяснилось, на первом этаже произошло возгорание в шахте мусоропровода.

Пожар в центре Минска: из здания МГЛУ эвакуировали более 500 человек

Пожар в общежитии МГЛУ. Трое студентов реанимированы с отравлением-4

Пожар ликвидирован. Трое студентов с отравлением доставлены в больницу. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем.

Пожар в общежитии МГЛУ. Трое студентов реанимированы с отравлением-7

Пожар в общежитии МГЛУ. Трое студентов реанимированы с отравлением-9

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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