В Минске уборщица украла электросамокат и вытащила из него GPS-датчики

Новости Беларуси. В Минске 55-летняя женщина похитила электросамокат.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился представитель частной компании по прокату электрических самокатов. Заявитель сказал, что одно из ТС пропало.
Новости Беларуси. В Минске 55-летняя женщина похитила электросамокат.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился представитель частной компании по прокату электрических самокатов. Заявитель сказал, что одно из ТС пропало.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Сотрудники милиции установили, что подозреваемой является уборщица одного из подземных пешеходных переходов столицы.
Выяснилось, что женщина захотела присвоить стоявший без присмотра электросамокат. Гражданка спрятала его в подсобку, но вскоре узнала, что на ТС установлены «жучки».
Опасаясь, что её найдут, женщина попросила неизвестного мужчину извлечь датчики отслеживания, в качестве награды предложив бутылку алкоголя. Гражданин исполнил просьбу. После этого подозреваемая спрятала самокат у себя в подвале.
Фото: ГУВД Мингорисполкома
Сейчас фигурантка задержана. Она пояснила, что похитила самокат для личного пользования. Сумма ущерба оценивается в тысячу рублей.
Действиям задержанной даётся правовая оценка.
Ранее сообщалось, что в Минске за два дня были похищены семь электросамокатов.
Некоторые из них уже найдены – здесь подробности.