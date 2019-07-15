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В Минске уборщица украла электросамокат и вытащила из него GPS-датчики

15 июля 2019 08:57
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Новости Беларуси. В Минске 55-летняя женщина похитила электросамокат.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился представитель частной компании по прокату электрических самокатов. Заявитель сказал, что одно из ТС пропало.

В Минске уборщица украла электросамокат и вытащила из него GPS-датчики-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Сотрудники милиции установили, что подозреваемой является уборщица одного из подземных пешеходных переходов столицы.

Выяснилось, что женщина захотела присвоить стоявший без присмотра электросамокат. Гражданка спрятала его в подсобку, но вскоре узнала, что на ТС установлены «жучки».

Опасаясь, что её найдут, женщина попросила неизвестного мужчину извлечь датчики отслеживания, в качестве награды предложив бутылку алкоголя. Гражданин исполнил просьбу. После этого подозреваемая спрятала самокат у себя в подвале.

В Минске уборщица украла электросамокат и вытащила из него GPS-датчики-4

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Сейчас фигурантка задержана. Она пояснила, что похитила самокат для личного пользования. Сумма ущерба оценивается в тысячу рублей.

Действиям задержанной даётся правовая оценка.

Ранее сообщалось, что в Минске за два дня были похищены семь электросамокатов.

Некоторые из них уже найдены – здесь подробности.

# Кража # происшествия

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