В Минске уборщица украла электросамокат и вытащила из него GPS-датчики

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился представитель частной компании по прокату электрических самокатов. Заявитель сказал, что одно из ТС пропало.

Сотрудники милиции установили, что подозреваемой является уборщица одного из подземных пешеходных переходов столицы.

Выяснилось, что женщина захотела присвоить стоявший без присмотра электросамокат. Гражданка спрятала его в подсобку, но вскоре узнала, что на ТС установлены «жучки».

Опасаясь, что её найдут, женщина попросила неизвестного мужчину извлечь датчики отслеживания, в качестве награды предложив бутылку алкоголя. Гражданин исполнил просьбу. После этого подозреваемая спрятала самокат у себя в подвале.