Прямой эфир

Пять человек в больнице. В Барановичах маршрутка врезалась в дерево

15 июля 2019 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ночью 15 июля в Барановичах маршрутное такси врезалось в дерево.

Как сообщает МВД Беларуси, маршрутка Mercedes Sprinter двигалась по улице Комсомольской, когда выехала на тротуар и столкнулась с деревом.

По предварительным данным, в больницу были доставлены пять человек. Водитель микроавтобуса не пострадал.

Упоминается, что маршрутка ехала следом за автобусом «МАЗ», оба ТС перестраивались.

На прошлой неделе в Мозыре легковушка протаранила припаркованную маршрутку.

От удара микроавтобус подняло на капоты двух машин – здесь подробности.

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Речице нетрезвый мужчина на Audi врезался в автомобиль ГАИ
15 июля 2019 07:05

В Речице нетрезвый мужчина на Audi врезался в автомобиль ГАИ

На пожаре в Быховском районе сгорело 30 тонн сена
15 июля 2019 06:25

На пожаре в Быховском районе сгорело 30 тонн сена

Самолёт «Белавиа», попавший в нештатную ситуацию в Киеве, приземлился в Минске
13 июля 2019 11:49

Самолёт «Белавиа», попавший в нештатную ситуацию в Киеве, приземлился в Минске