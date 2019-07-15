Пять человек в больнице. В Барановичах маршрутка врезалась в дерево

Новости Беларуси. Ночью 15 июля в Барановичах маршрутное такси врезалось в дерево.

Как сообщает МВД Беларуси, маршрутка Mercedes Sprinter двигалась по улице Комсомольской, когда выехала на тротуар и столкнулась с деревом.

По предварительным данным, в больницу были доставлены пять человек. Водитель микроавтобуса не пострадал.

Упоминается, что маршрутка ехала следом за автобусом «МАЗ», оба ТС перестраивались.

На прошлой неделе в Мозыре легковушка протаранила припаркованную маршрутку.