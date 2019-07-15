В Кобринском районе было обнаружено тело одного из гостей свадьбы

Новости Беларуси. В Кобринском районе проводится проверка по факту смерти мужчины в агрогородке Городец.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, 13 июля примерно в одиннадцать часов вечера возле одного из зданий населённого пункта было обнаружено тело 61-летнего жителя агрогородка Антополь.

Чтобы выяснить причины смерти мужчины, будет проведена судмедэкспертиза.

В субботу в Городце праздновалась свадьба, на которой присутствовал и мужчина. Незадолго до трагедии сельчанин и отец невесты стали участниками конфликта с несколькими молодыми людьми. После этого мужчина умер, а отец невесты был госпитализирован.