Прямой эфир

В Кобринском районе было обнаружено тело одного из гостей свадьбы

15 июля 2019 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Кобринском районе проводится проверка по факту смерти мужчины в агрогородке Городец.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, 13 июля примерно в одиннадцать часов вечера возле одного из зданий населённого пункта было обнаружено тело 61-летнего жителя агрогородка Антополь.

Чтобы выяснить причины смерти мужчины, будет проведена судмедэкспертиза.

В субботу в Городце праздновалась свадьба, на которой присутствовал и мужчина. Незадолго до трагедии сельчанин и отец невесты стали участниками конфликта с несколькими молодыми людьми. После этого мужчина умер, а отец невесты был госпитализирован.

# Несчастный случай # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Островецком районе в ДТП погиб водитель Opel
15 июля 2019 07:53

В Островецком районе в ДТП погиб водитель Opel

Пять человек в больнице. В Барановичах маршрутка врезалась в дерево
15 июля 2019 07:26

Пять человек в больнице. В Барановичах маршрутка врезалась в дерево

В Речице нетрезвый мужчина на Audi врезался в автомобиль ГАИ
15 июля 2019 07:05

В Речице нетрезвый мужчина на Audi врезался в автомобиль ГАИ