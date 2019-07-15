Прямой эфир

В Островецком районе в ДТП погиб водитель Opel

15 июля 2019 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ночь на 14 июля в Островецком районе погиб водитель съехавшей в кювет иномарки.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 20-летний житель посёлка Гудогай на Opel Vectra двигался по автодороге Лоша – Рымуни. На втором километре дороги машина съехала в правый кювет и перевернулась.

В Островецком районе в ДТП погиб водитель Opel-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Водитель погиб. Предполагается, что он не был пристёгнут ремнём безопасности. 19-летний пассажир того же автомобиля был пристёгнут и остался жив.

Детали случившегося выясняются.

В Островецком районе в ДТП погиб водитель Opel-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В июле в Берёзовском районе произошло резонансное ДТП, в котором погибли пять человек.

Mercedes GL упал в мелиоративный канал – подробности здесь.

# Авария в Гродненской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Пять человек в больнице. В Барановичах маршрутка врезалась в дерево
15 июля 2019 07:26

Пять человек в больнице. В Барановичах маршрутка врезалась в дерево

В Речице нетрезвый мужчина на Audi врезался в автомобиль ГАИ
15 июля 2019 07:05

В Речице нетрезвый мужчина на Audi врезался в автомобиль ГАИ

На пожаре в Быховском районе сгорело 30 тонн сена
15 июля 2019 06:25

На пожаре в Быховском районе сгорело 30 тонн сена