В Островецком районе в ДТП погиб водитель Opel

Новости Беларуси. В ночь на 14 июля в Островецком районе погиб водитель съехавшей в кювет иномарки. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 20-летний житель посёлка Гудогай на Opel Vectra двигался по автодороге Лоша – Рымуни. На втором километре дороги машина съехала в правый кювет и перевернулась.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Водитель погиб. Предполагается, что он не был пристёгнут ремнём безопасности. 19-летний пассажир того же автомобиля был пристёгнут и остался жив. Детали случившегося выясняются.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома