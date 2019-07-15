В Островецком районе в ДТП погиб водитель Opel
Новости Беларуси. В ночь на 14 июля в Островецком районе погиб водитель съехавшей в кювет иномарки.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 20-летний житель посёлка Гудогай на Opel Vectra двигался по автодороге Лоша – Рымуни. На втором километре дороги машина съехала в правый кювет и перевернулась.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Водитель погиб. Предполагается, что он не был пристёгнут ремнём безопасности. 19-летний пассажир того же автомобиля был пристёгнут и остался жив.
Детали случившегося выясняются.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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