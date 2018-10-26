Соорудил канал и слил воду из двух водоёмов. В Бобруйском районе завели уголовное дело на мужчину за нанесение вреда природе

Мужчина арендовал пруд и организовал платную рыбалку. В один момент он решил спустить воду, чтобы выловить всю рыбу. Для этого кустарным способом был сооружен 20-метровый сливной канал. Однако вместе с водой из его пруда вода полностью вытекла и из соседнего, который находился чуть выше по течению.

Новости Беларуси. В Бобруйском районе возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя за нанесение вреда природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Андрейчиков, заместитель начальника отдела Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Инспекция считает, что данное правонарушение имеет большое и серьезное значение, так как незаконно был опорожнен этот водоем, в результате чего, возможно, погибла не только рыба, но и другие дикие животные, которые обитали в этом водоеме.

На полное и частичное опорожнение водоемов у арендатора разрешения не было.