Милиция прибыла на вызов об изнасиловании, а нашла опасный психотроп

Новости Беларуси. В Минске милиционеры прибыли по вызову об изнасиловании, а по факту обнаружили и изъяли опасный психотроп.

По информации ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что его 18-летняя дочь прислала SMS о том, что ее собираются изнасиловать двое малознакомых мужчин.

Накануне девушка поругалась с родителями и не хотела идти домой. Она сообщила этот факт в компании малознакомых людей. Один из них предложил девушке переночевать у своего друга, чья квартира находится на улице Якубовского.

По приходу в квартиру компания начала употреблять спиртное и наркотики. Утром девушке показалось, что двое мужчин ведут переговоры по поводу вступления с ней в сексуальную связь без её согласия.

После этого девушка отправила эту информацию сообщением отцу и указала адрес. Мужчина сразу же позвонил в милицию.

Информация об изнасиловании не подтвердилась. Однако правоохранители обнаружили и изъяли в квартире порошкообразное вещество белого цвета и два шприца с жидкостью. По результатам экспертизы они содержали в своем составе особо опасный психотроп – альфа-PVP.

«Данное вещество мужчина приобрел посредством закладки в интернет-магазине, сбыл дозу своему другу в счет оплаты ночлега».

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».

Хозяину квартиры грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а сбытчику – до пятнадцати лет. Ранее сбытчик уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганств, мошенничеств, его друг отбывал наказание за совершение краж, угон автомобиля.

Оба мужчины попадали в поле зрения правоохранителей за незаконный оборот наркотиков.