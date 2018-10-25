В Минске мужчины на машинах с российскими номерами остановили маршрутку и избили водителя

Новости Беларуси. В Минске неизвестные на автомобилях с российскими номерами заблокировали дорогу маршрутке и избили её водителя.

Как сообщает БЕЛТА, управлявший микроавтобусом мужчина двигался от Комаровского рынка в сторону Сухарево. В определённый момент водитель объехал трактор, а затем вернулся обратно в свою полосу.

После этого выезду маршрутки помешали две машины с российскими номерами. Из транспортных средств вышли двое мужчин и ударили водителя микроавтобуса по лицу. Далее нападавшие вернулись в свои иномарки и покинули место инцидента.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое группой лиц».

Проводятся следственные действия.

По информации некоторых СМИ, злоумышленники уже задержаны.

Весной 2018 года под Гродно нетрезвый пассажир напал на водителя маршрутки.