Прямой эфир

У мужчины в Минске вытащили из рюкзака 50 тысяч евро: момент кражи попал на видео

23 августа 2018 19:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 50 тысяч евро украли у жителя Испании в Минске. Преступление засняли камеры видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 августа 43-летний белорус, проживающий в Испании, пересекал проспект Машерова по пешеходному переходу. В этот момент молодой человек незаметно для приезжего вытянул деньги из приоткрытого рюкзака.

У мужчины в Минске вытащили из рюкзака 50 тысяч евро: момент кражи попал на видео-1

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Вскоре личность мужчины была установлена. Им оказался 34-летний житель столицы, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение хищений. В ходе осмотра места происшествия по месту жительства лица в тайнике были обнаружены денежные средства, которые были похищены. К тому времени он успел потратить только 200 евро.

Задержанный обвиняется в краже в особо крупном размере, однако расследование еще продолжается.

# Кража # происшествия # Илья Босько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации
23 августа 2018 17:38

«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации

В Минске больше недели ищут 15-летнего пропавшего подростка. Он ушёл из детского дома
23 августа 2018 15:59

В Минске больше недели ищут 15-летнего пропавшего подростка. Он ушёл из детского дома

Житель Гродно перевёл мошенникам восемь тысяч евро ради получения несуществующего наследства
23 августа 2018 12:59

Житель Гродно перевёл мошенникам восемь тысяч евро ради получения несуществующего наследства