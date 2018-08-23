У мужчины в Минске вытащили из рюкзака 50 тысяч евро: момент кражи попал на видео

16 августа 43-летний белорус, проживающий в Испании, пересекал проспект Машерова по пешеходному переходу. В этот момент молодой человек незаметно для приезжего вытянул деньги из приоткрытого рюкзака.

Новости Беларуси. 50 тысяч евро украли у жителя Испании в Минске. Преступление засняли камеры видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Вскоре личность мужчины была установлена. Им оказался 34-летний житель столицы, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение хищений. В ходе осмотра места происшествия по месту жительства лица в тайнике были обнаружены денежные средства, которые были похищены. К тому времени он успел потратить только 200 евро.

Задержанный обвиняется в краже в особо крупном размере, однако расследование еще продолжается.