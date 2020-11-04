20-летний хакер из Белоозёрска похитил более 56 тысяч долларов

Новости Беларуси. Правоохранители задержали 20-летнего хакера. Житель Березовского района, завладев личными данными интернет-пользователей, похитил крупную сумму денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для того чтобы получить конфиденциальную информацию, в том числе сведения о компьютерном оборудовании, логины и пароли, а также данные банковских платежных карт, киберпреступник использовал вредоносное программное обеспечение.
Эти сведения молодой человек использовал для доступа к чужим аккаунтам, с которых и похищал денежные средства. Обналичивал их через счета в онлайн-играх, криптокошельки и онлайн-обменники.
В общей сложности таким образом злоумышленник похитил внушительную сумму. По месту его жительства милиционеры нашли более 56 тысяч долларов. Действиям хакера дается правовая оценка.
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