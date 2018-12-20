Прямой эфир

Стала известна причина ДТП в Уручье: «Водитель почувствовал ухудшение самочувствия»

20 декабря 2018 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стали известны подробности утренней аварии на пересечении улиц Шафарнянской и Городецкой в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Стала известна причина ДТП в Уручье: «Водитель почувствовал ухудшение самочувствия»-1

Напомним, рейсовый автобус врезался в фонарный столб на остановке в Уручье. Водитель потерял управление из-за плохого самочувствия. Пассажиров в салоне не было.

Стала известна причина ДТП в Уручье: «Водитель почувствовал ухудшение самочувствия»-4

Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Водитель почувствовал ухудшение самочувствия, высадил пассажиров на остановочном пункте и проследовал на диспетчерскую станцию для снятия маршрута.

В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи и установки окончательного диагноза.

Стала известна причина ДТП в Уручье: «Водитель почувствовал ухудшение самочувствия»-7

В результате столкновения контактная сеть оказалась повреждена. На некоторое время было остановлено движение троллейбусов. Ремонтом осветительной мачты сейчас занимаются рабочие.

# ДТП # происшествия # Александра Попова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Под Брестом водитель такси въехала в грузовик. Женщина в реанимации
20 декабря 2018 11:51

Под Брестом водитель такси въехала в грузовик. Женщина в реанимации

В Минске 17-летний гомельчанин ограбил пожилую женщину
20 декабря 2018 11:16

В Минске 17-летний гомельчанин ограбил пожилую женщину

Подросток в Бресте пытался угнать 8 машин
20 декабря 2018 07:41

Подросток в Бресте пытался угнать 8 машин