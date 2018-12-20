Стала известна причина ДТП в Уручье: «Водитель почувствовал ухудшение самочувствия»

Новости Беларуси. Стали известны подробности утренней аварии на пересечении улиц Шафарнянской и Городецкой в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Стали известны подробности утренней аварии на пересечении улиц Шафарнянской и Городецкой в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, рейсовый автобус врезался в фонарный столб на остановке в Уручье. Водитель потерял управление из-за плохого самочувствия. Пассажиров в салоне не было.
Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Водитель почувствовал ухудшение самочувствия, высадил пассажиров на остановочном пункте и проследовал на диспетчерскую станцию для снятия маршрута.
В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи и установки окончательного диагноза.
В результате столкновения контактная сеть оказалась повреждена. На некоторое время было остановлено движение троллейбусов. Ремонтом осветительной мачты сейчас занимаются рабочие.