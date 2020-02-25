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В Минске спасена женщина, которая прыгнула с 8 этажа

25 февраля 2020 11:08
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Новости Беларуси. 25 февраля около одиннадцати утра в Минске была спасена местная жительница. 

По сведениям Минского ГУМЧС, инцидент случился на улице Нёманская. В одном из домов 36-летняя женщина стояла в окне восьмого этажа. Прибывшие спасатели предложили гражданке поговорить и начали поднимать автолестницу. 

В Минске спасена женщина, которая прыгнула с 8 этажа -1

Фото: Минское ГУМЧС 

Минчанка вернулась в квартиру и закрыла окно. За это время сотрудники МЧС развернули внизу пневматическую подушку – куб жизни. Потом женщина вновь открыла окно и прыгнула вниз. 

Медики осмотрели гражданку. С использованием жёстких носилок она была помещена в карету скорой помощи. Предварительно, у женщины ЧМТ. 

На неделе в Гродно был спасён мужчина, который висел на балконе пятого этажа. 

Мужчина сам забрался в квартиру, когда спасатели подвели к нему автолестницу (подробнее здесь). 

# Спасение # происшествия

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