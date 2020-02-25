В Минске спасена женщина, которая прыгнула с 8 этажа

По сведениям Минского ГУМЧС, инцидент случился на улице Нёманская. В одном из домов 36-летняя женщина стояла в окне восьмого этажа. Прибывшие спасатели предложили гражданке поговорить и начали поднимать автолестницу.

Новости Беларуси. 25 февраля около одиннадцати утра в Минске была спасена местная жительница.

Минчанка вернулась в квартиру и закрыла окно. За это время сотрудники МЧС развернули внизу пневматическую подушку – куб жизни. Потом женщина вновь открыла окно и прыгнула вниз.

Медики осмотрели гражданку. С использованием жёстких носилок она была помещена в карету скорой помощи. Предварительно, у женщины ЧМТ.

На неделе в Гродно был спасён мужчина, который висел на балконе пятого этажа.