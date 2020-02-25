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По факту смерти вернувшейся из Египта белоруски проводится проверка

25 февраля 2020 10:07
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Новости Беларуси. В Гомеле по факту смерти белоруски, вернувшейся из Египта, проводится проверка.  

По информации Следственного комитета, 46-летняя жительница Могилева возвращалась из Египта домой 23 февраля. Белоруска летела рейсом «Хургада – Гомель».  

Предварительно, женщина с сыном и знакомыми отдыхала в Египте с 12 по 22 февраля. 23 февраля ночью компания выселилась из отеля и отправилась в аэропорт. После взлета женщине стало плохо. Находившиеся на борту самолета пассажиры с медицинским образованием в течение всего пути проводили реанимационные мероприятия.  

После посадки самолета в Гомеле женщину незамедлительно госпитализировали. Вечером 23 февраля могилевчанка скончалась несмотря на предпринятые в больнице меры по ее спасению.  

По предварительной информации, которая получена от экспертов ГКСЭ, причиной смерти белоруски могло стать осложненное заболевание. Чтобы установить точную причину, назначена судебно-медицинская экспертиза.  

Проводится проверка, по результатам которой ситуации будет дана правовая оценка.  

В конце прошлого года несколько смертельных случаев произошли за месяц с туристами, отдыхавшими в Египте.  

Стоит ли белорусам ехать отдыхать в эту страну или поездку все же отменить? (читать далее)  

# Гибель туристов # происшествия

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