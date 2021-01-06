В Минске сотрудники милиции задержали трёх человек, которые портили городское имущество

Новости Беларуси. Сотрудники милиции задержали троих граждан, которые на протяжении длительного времени портили городское имущество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них, 30-летний брестчанин, к тому же распылил газовый баллончик в лицо милиционеру.

Александр Гильдюк, заместитель начальника УУР КМ ГУВД Мингорисполкома:

Сотрудники Департамента охраны обнаружили, как несколько человек разрисовывают киоск по улице Матусевича. В ходе проверки документов и установления личности 30-летний житель Бреста распылил газовый баллончик в лицо сотруднику милиции, после чего попытался скрыться вместе с приятелями, но был задержан. В ходе обыска, в пакете у него обнаружили баллончики и бутылки с краской, валик для краски, а также газовый баллончик. В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД города Минска задержали и скрывшихся соучастников преступления: 23-летнего брата задержанного и его 21-летнего товарища. Все мужчины проживали в съемной квартире.