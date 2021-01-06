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В Минске сотрудники милиции задержали трёх человек, которые портили городское имущество

06 января 2021 10:38
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Новости Беларуси. Сотрудники милиции задержали троих граждан, которые на протяжении длительного времени портили городское имущество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них, 30-летний брестчанин, к тому же распылил газовый баллончик в лицо милиционеру.

В Минске сотрудники милиции задержали трёх человек, которые портили городское имущество-1

Александр Гильдюк, заместитель начальника УУР КМ ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники Департамента охраны обнаружили, как несколько человек разрисовывают киоск по улице Матусевича. В ходе проверки документов и установления личности 30-летний житель Бреста распылил газовый баллончик в лицо сотруднику милиции, после чего попытался скрыться вместе с приятелями, но был задержан. В ходе обыска, в пакете у него обнаружили баллончики и бутылки с краской, валик для краски, а также газовый баллончик. В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД города Минска задержали и скрывшихся соучастников преступления: 23-летнего брата задержанного и его 21-летнего товарища. Все мужчины проживали в съемной квартире.

В Минске сотрудники милиции задержали трёх человек, которые портили городское имущество-4

Это не первый случай повреждения имущества задержанными. Установлено несколько подобных фактов. У правоохранителей имеются все основания полагать, что мужчины могут быть причастны и к другим противоправным действиям.

В Минске сотрудники милиции задержали трёх человек, которые портили городское имущество-7

«Банде с баллончиками» грозит наказание по уголовному делу за хулиганство. А тому, кто распылил газ в лицо милиционеру, статья за применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

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# Хулиганство # происшествия # Александр Гильдюк # Фотофакт

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