Во Фрунзенском районе минчанин разбил стеклянную остановку, знакомый снимал его на телефон

Новости Беларуси. Минчанин разбил стеклянную остановку во Фрунзенском районе, а его приятель снимал происходящее на телефон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инцидент произошел неделю назад.
Новости Беларуси. Минчанин разбил стеклянную остановку во Фрунзенском районе, а его приятель снимал происходящее на телефон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инцидент произошел неделю назад.
Вероятно, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Департамента охраны МВД задержали правонарушителей. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.