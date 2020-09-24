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Во Фрунзенском районе минчанин разбил стеклянную остановку, знакомый снимал его на телефон

24 сентября 2020 15:31
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Новости Беларуси. Минчанин разбил стеклянную остановку во Фрунзенском районе, а его приятель снимал происходящее на телефон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Инцидент произошел неделю назад.  

Во Фрунзенском районе минчанин разбил стеклянную остановку, знакомый снимал его на телефон-1

Вероятно, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Департамента охраны МВД задержали правонарушителей. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.  

# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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