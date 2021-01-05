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Возгорание произошло в административном здании в Солигорске

05 января 2021 14:01
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Новости Беларуси. Система автономного пожарного уведомления «Молния» сообщила о задымлении в административном здании в Солигорске. Сигнализация сработала на филиале предприятия «Слуцкий сыродельный комбинат», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Возгорание произошло в административном здании в Солигорске-1

Подразделение МЧС обнаружило задымление в гардеробе на первом этаже двухэтажного здания. Возгорание произошло в помещении сушки, где находятся стеллажи для хранения обуви.

На момент происшествия людей в здании не было. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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