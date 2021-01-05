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Peugeot врезался в дерево в Минском районе, водитель в больнице

05 января 2021 13:41
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Новости Беларуси. Авария в Минском районе. Водитель в больнице. ДТП произошло на автодороге Новоселье – Лисовщина – Тресковщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Peugeot врезался в дерево в Минском районе, водитель в больнице-1

56-летний водитель на Peugeot двигался со стороны агрогородка Чачково в направлении Новоселья. Мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. С травмами он госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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