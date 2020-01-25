Прямой эфир

В Минске слесарь получил ожоги из-за воспламенения газа в техническом колодце

25 января 2020 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 24 января около часа дня рабочий получил ожоги из-за воспламенившегося газа. 

По сведениям Минского ГУМЧС, происшествие случилось во время выполнения ремонтных работ бригадой УП «Минскводоканал». В техническом колодце был открыт вентиль, через который пошёл газ, вероятно, метан. 

Рабочие вышли из колодца с целью подождать, пока выветрится газ. Позже 47-летний слесарь решил проверить наличие газа, наклонился над колодцем, и в этот момент газ воспламенился. 

Пострадавший получил ожоги и был госпитализирован. Причина случившегося выясняется. 

На неделе в Могилёвском районе рабочему зажало руку в станке.

Сотрудники МЧС деблокировали мужчину – подробнее здесь

# Несчастный случай # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На улице Кальварийской столкнулись сразу 4 автомобиля
24 января 2020 14:30

На улице Кальварийской столкнулись сразу 4 автомобиля

В Островецком районе мужчина боролся с «нечистой силой» и поджёг дом
24 января 2020 08:59

В Островецком районе мужчина боролся с «нечистой силой» и поджёг дом

В Солигорском районе при столкновении Nissan и Mercedes-Benz погибла пассажирка
24 января 2020 08:13

В Солигорском районе при столкновении Nissan и Mercedes-Benz погибла пассажирка