В Минске слесарь получил ожоги из-за воспламенения газа в техническом колодце

Новости Беларуси. 24 января около часа дня рабочий получил ожоги из-за воспламенившегося газа.

По сведениям Минского ГУМЧС, происшествие случилось во время выполнения ремонтных работ бригадой УП «Минскводоканал». В техническом колодце был открыт вентиль, через который пошёл газ, вероятно, метан.

Рабочие вышли из колодца с целью подождать, пока выветрится газ. Позже 47-летний слесарь решил проверить наличие газа, наклонился над колодцем, и в этот момент газ воспламенился.

Пострадавший получил ожоги и был госпитализирован. Причина случившегося выясняется.

На неделе в Могилёвском районе рабочему зажало руку в станке.