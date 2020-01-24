На улице Кальварийской столкнулись сразу 4 автомобиля

Новости Беларуси. Сводки ГАИ вновь пополнились десятками мелких аварий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Четыре автомобиля столкнулись на Кальварийской. Авария произошла около 9 утра.

На перекрестке образовалась небольшая пробка, которую устранили в течение получаса. Водители не пострадали.

А на Долгиновском тракте водитель автомобиля такси не уступил дорогу автомобилю Mazda. Транспортное средство перевозчика серьезно повреждено. Здесь также обошлось без жертв.