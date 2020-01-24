Прямой эфир

На улице Кальварийской столкнулись сразу 4 автомобиля

24 января 2020 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сводки ГАИ вновь пополнились десятками мелких аварий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Четыре автомобиля столкнулись на Кальварийской. Авария произошла около 9 утра.

На улице Кальварийской столкнулись сразу 4 автомобиля-1

На улице Кальварийской столкнулись сразу 4 автомобиля-3

На перекрестке образовалась небольшая пробка, которую устранили в течение получаса. Водители не пострадали.

А на Долгиновском тракте водитель автомобиля такси не уступил дорогу автомобилю Mazda. Транспортное средство перевозчика серьезно повреждено. Здесь также обошлось без жертв.

На улице Кальварийской столкнулись сразу 4 автомобиля-6

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Островецком районе мужчина боролся с «нечистой силой» и поджёг дом
24 января 2020 08:59

В Островецком районе мужчина боролся с «нечистой силой» и поджёг дом

В Солигорском районе при столкновении Nissan и Mercedes-Benz погибла пассажирка
24 января 2020 08:13

В Солигорском районе при столкновении Nissan и Mercedes-Benz погибла пассажирка

В Минске водитель за рулём BMW врезалась в фонарный столб
24 января 2020 06:29

В Минске водитель за рулём BMW врезалась в фонарный столб