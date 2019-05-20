В Смолевичском районе ищут браконьеров, которые бросили лодку и мешки с уловом

Новости Беларуси. Бросили добычу и скрылись. В Смолевичском районе ищут браконьеров, которые рыбачили четырьмя сетями на Усяжских розливах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Бросили добычу и скрылись. В Смолевичском районе ищут браконьеров, которые рыбачили четырьмя сетями на Усяжских розливах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
У «сетевиков» удалось скрыться от защитной инспекции, однако для этого им пришлось оставить мешки с уловом и лодку.
Причиненный природе ущерб составил около 13 тысяч рублей.
Напоминаем, что в период нереста рыбачить запрещено. В Минской области ограничение будет снято 30 мая.