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В Смолевичском районе ищут браконьеров, которые бросили лодку и мешки с уловом

20 мая 2019 18:37
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Новости Беларуси. Бросили добычу и скрылись. В Смолевичском районе ищут браконьеров, которые рыбачили четырьмя сетями на Усяжских розливах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смолевичском районе ищут браконьеров, которые бросили лодку и мешки с уловом-1

У «сетевиков» удалось скрыться от защитной инспекции, однако для этого им пришлось оставить мешки с уловом и лодку.

В Смолевичском районе ищут браконьеров, которые бросили лодку и мешки с уловом-4

Причиненный природе ущерб составил около 13 тысяч рублей.

В Смолевичском районе ищут браконьеров, которые бросили лодку и мешки с уловом-7

Напоминаем, что в период нереста рыбачить запрещено. В Минской области ограничение будет снято 30 мая.

В Смолевичском районе ищут браконьеров, которые бросили лодку и мешки с уловом-10

# Браконьерство в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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