Оторвалось переднее колесо: на МКАД столкнулись 4 легковушки

Новости Беларуси. ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло около полудня на кольцевой в районе улицы Шаранговича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У Audi оторвалось колесо, в результате чего произошло столкновение с двигающимся сзади Volkswagen. Увидев происходящее, водитель DAF попытался затормозить, чтобы перестроиться в другую полосу, но это также вызвало столкновение со следовавшим за Ford Transit.