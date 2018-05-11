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Молодой минчанин залез на вагон и получил удар током

11 мая 2018 13:37
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Новости Беларуси. Вечером в Минске молодой человек взобрался на вагон и получил удар током.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 22-летний минчанин отдыхал вместе с друзьями на даче, неподалёку от станции «Степянка». Во время отдыха приятели употребили спиртные напитки.  

Примерно в полседьмого вечера парень вышел на улицу и обратил внимание на грузовой поезд. Гражданин залез на один из вагонов, после чего поднял руку. От пламени электрической дуги минчанин получил ожоги и был сброшен с вагона на землю.  

Молодого человека госпитализировали с комбинированной травмой (электротравма 4 степени тяжести, поражение высоковольтным электричеством, электротермические ожоги тела, открытая черепно-мозговая травма лёгкой степени) в ожоговое отделение БСМП.  

Летом 2017-го года в Минске на железнодорожной станции погиб студент.  

Парню было 20 лет – здесь подробности.  

# Несчастный случай # происшествия

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