Тройное ДТП в Брестской области: погиб водитель BMW

Новости Беларуси. 20 апреля в Брестской области во второй половине суток произошло тройное ДТП.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, на 29 км автодороги М-1 «Брест-Минск-граница РФ» столкнулись МАЗ, ВАЗ и BMW.

В аварии погиб водитель BMW. О состоянии других участников ДТП не сообщается.

Весной 2018 года в Минске столкнулись три автомобиля.