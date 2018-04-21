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Тройное ДТП в Брестской области: погиб водитель BMW

21 апреля 2018 07:58
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Новости Беларуси. 20 апреля в Брестской области во второй половине суток произошло тройное ДТП.  

Тройное ДТП в Брестской области: погиб водитель BMW-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, на 29 км автодороги М-1 «Брест-Минск-граница РФ» столкнулись МАЗ, ВАЗ и BMW.  

Тройное ДТП в Брестской области: погиб водитель BMW-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В аварии погиб водитель BMW. О состоянии других участников ДТП не сообщается.  

Весной 2018 года в Минске столкнулись три автомобиля.  

Трёх человек госпитализировали – подробности здесь.  

# происшествия # Авария в Брестской области

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