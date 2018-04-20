Крупная авария недалеко от станции метро Уручье: трое пострадавших доставлены в медицинские учреждения

Новости Беларуси. Крупная авария в Первомайском районе. 20 апреля в полдень недалеко от станции метро Уручье столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Мехедко, официальный представитель отдела ГАИ Первомайского РУВД:

Трое человек доставлены в медицинские учреждения, степень тяжести полученных ими травм устанавливается. Двое водителей и один пассажир. Водитель автомобиля Opel Corsa 1991 года рождения и водитель автомобиля ВАЗ и его пассажир.