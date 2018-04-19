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В цехе Ганцевичского хлебозавода ночью произошел пожар

19 апреля 2018 07:49
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Новости Беларуси. В Ганцевичах горел цех хлебозавода.

По информации МЧС, происшествие случилось ночью 19 апреля. Произошло возгорание в цехе по производству сухих завтраков филиала ОАО «Берестейский пекарь» Ганцевичского хлебозавода.

Огонь уничтожил транспортерную ленту на площади 1,5 кв.м., были закопчены стены, потолок и оборудование в производственном помещении цеха.

В цехе Ганцевичского хлебозавода ночью произошел пожар -1

Фото: МЧС

Готовая продукция и сырье не были повреждены.

Технологический процесс в данном цехе был остановлен для проведения мойки и чистки оборудования и замене транспортерной ленты до 20 апреля.

Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – это нарушение технологического регламента по очистке оборудования (использование горячего воздуха с температурой 250°C для очистки экструдера после рабочей смены и оставление без присмотра отходов производства в сгораемой таре).

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# происшествия # Пожар

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