В Минске произошёл наезд на 12-летнего школьника

Как сообщает УСК по Минску, 59-летний водитель за рулём Nissan Terrano двигался по проспекту Машерова. В определённый момент перед машиной оказался 12-летний мальчик.

Новости Беларуси. 15 апреля в Минске около шести часов вечера Nissan сбил на регулируемом пешеходном переходе подростка.

Ребёнок шёл по переходу, но, по предварительным сведениям, на красный свет. Пострадавший с тяжкими телесными повреждениями доставлен в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ.

Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз. Водитель отпущен под обязательство о явке.

Если вы располагаете какими-либо данными об описанном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

Весной 2019 года в Минске 12-летняя девочка попала под машину.