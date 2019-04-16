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В Минске произошёл наезд на 12-летнего школьника

16 апреля 2019 12:49
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Новости Беларуси. 15 апреля в Минске около шести часов вечера Nissan сбил на регулируемом пешеходном переходе подростка.  

Как сообщает УСК по Минску, 59-летний водитель за рулём Nissan Terrano двигался по проспекту Машерова. В определённый момент перед машиной оказался 12-летний мальчик.  

В Минске произошёл наезд на 12-летнего школьника-1

Фото: УСК по Минску  

Ребёнок шёл по переходу, но, по предварительным сведениям, на красный свет. Пострадавший с тяжкими телесными повреждениями доставлен в медучреждение.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ.  

Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз. Водитель отпущен под обязательство о явке.  

Если вы располагаете какими-либо данными об описанном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.  

Весной 2019 года в Минске 12-летняя девочка попала под машину. 

Пострадавшая перебегала дорогу, пытаясь успеть на троллейбус (подробности здесь).  

# Авария в Минске # происшествия

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