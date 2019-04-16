Осуждённого на Урале банкира поймали в Беларуси с поддельным паспортом. Возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. Беглого российского банкира задержали белорусские пограничники. Это случилось на границе с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина пересекал ее на поезде Брест–Варшава. По поддельному паспорту гражданина Словении он купил медицинскую страховку и билеты. Но выехать из страны с фальшивым документом ему не удалось.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Пограничники выявили признаки замены страницы с установочными данными, а результат специальной проверки это подтвердил. Личность задержанного установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Гражданину России грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
Задержанный – бывший руководитель банка. На родине его осудили за хищение более миллиарда российских рублей и приговорили к 6 годам колонии. Но банкир сбежал и был объявлен в международный розыск.