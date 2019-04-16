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Осуждённого на Урале банкира поймали в Беларуси с поддельным паспортом. Возбуждено уголовное дело

16 апреля 2019 10:53
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Новости Беларуси. Беглого российского банкира задержали белорусские пограничники. Это случилось на границе с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина пересекал ее на поезде Брест–Варшава. По поддельному паспорту гражданина Словении он купил медицинскую страховку и билеты. Но выехать из страны с фальшивым документом ему не удалось.

Осуждённого на Урале банкира поймали в Беларуси с поддельным паспортом. Возбуждено уголовное дело-1

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Пограничники выявили признаки замены страницы с установочными данными, а результат специальной проверки это подтвердил. Личность задержанного установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Гражданину России грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

Осуждённого на Урале банкира поймали в Беларуси с поддельным паспортом. Возбуждено уголовное дело-4

Задержанный – бывший руководитель банка. На родине его осудили за хищение более миллиарда российских рублей и приговорили к 6 годам колонии. Но банкир сбежал и был объявлен в международный розыск.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Антон Бычковский # Фотофакт

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