Осуждённого на Урале банкира поймали в Беларуси с поддельным паспортом. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Беглого российского банкира задержали белорусские пограничники. Это случилось на границе с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина пересекал ее на поезде Брест–Варшава. По поддельному паспорту гражданина Словении он купил медицинскую страховку и билеты. Но выехать из страны с фальшивым документом ему не удалось.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Пограничники выявили признаки замены страницы с установочными данными, а результат специальной проверки это подтвердил. Личность задержанного установлена. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Гражданину России грозит лишение свободы на срок до 3 лет.