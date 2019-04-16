Жительница Барановичей закопала новорождённого на участке родственников 20 лет назад

Новости Беларуси. 16 апреля примерно в полвторого ночи 35-летний мужчина позвонил в милицию и сказал, что его родственница закопала новорождённого.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, звонивший уточнил, что об этом он узнал из разговора с сестрой. Происшествие случилось около 20 лет назад во дворе его дома, сейчас этой родственнице, проживающей в Барановичах, 52 года.

К указанному месту незамедлительно выехала СОГ. Там правоохранители обнаружили закопанные костные останки младенца, завернутые в полиэтиленовый пакет.

Мать ребёнка была установлена. Женщина подтвердила, что случившееся имело место более 20 лет назад. Она также уточнила, что родила в присутствии знакомой, после чего закопала новорождённого на земельном участке родственников.

Проводится проверка. Назначены судмедэкспертизы.