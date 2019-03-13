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В Минске 12-летняя девочка спешила на троллейбус и попала под машину

13 марта 2019 11:03
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Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль сбил девочку, которая спешила на троллейбус.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром 13 марта. Водитель легковушки Nissan двигался по улице Одинцова со стороны улицы Якубовского в направлении улицы Тимошенко. Автомобиль сбил 12-летнюю девочку. Она перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора.

В Минске 12-летняя девочка спешила на троллейбус и попала под машину -1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Девочка доставлена в медучреждение с травмами легкой степени тяжести.

На место ДТП выбывали сотрудники ГАИ и эксперты.

По факту аварии проводится проверка. Ребенок рассказал, что хотел успеть на троллейбус, который стоял на остановке.

В конце февраля в Минске 23-летний водитель врезался в дерево и погиб (читать далее).

# Авария в Минске # происшествия

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