В Минске 12-летняя девочка спешила на троллейбус и попала под машину

Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль сбил девочку, которая спешила на троллейбус.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром 13 марта. Водитель легковушки Nissan двигался по улице Одинцова со стороны улицы Якубовского в направлении улицы Тимошенко. Автомобиль сбил 12-летнюю девочку. Она перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора.