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В Минске BMW сбил трёх человек на остановке

16 апреля 2019 10:29
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Новости Беларуси. Утром 16 апреля в Минске автомобиль BMW во время движения выехал за пределы проезжей части и сбил трёх человек на остановочном пункте.  

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, машина двигалась по улице Плеханова в направлении проспекта Рокоссовского. При повороте налево иномарка наехала на бордюрный камень, осветительную мачту, рекламный столб с афишами, после чего задела трёх пешеходов, которые ожидали общественный транспорт.  

Один пострадавший был доставлен в медучреждение для осмотра, двое других отказались от госпитализации. Водитель травм не получил.  

Проводится проверка. Отмечается, что шины машины имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, это запрещает автомобилю участие в дорожном движении.  

На водителя наложено взыскание по ст.18.12 ч.3 КоАП РБ.  

Весной 2019 года в Волковыске Peugeot сбил людей на автобусной остановке.  

«Дочку мою с женой забрали в больницу» (подробности здесь).  

# Авария в Минске # происшествия

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