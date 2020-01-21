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В Минске произошло ДТП с участием пяти автомобилей

21 января 2020 12:28
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Новости Беларуси. В Минске произошла авария с участием пяти автомобилей.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась 21 января.  

40-летний водитель автомобиля Ford ехал по улице Калиновского и столкнулся с Opel. Его отбросило на припаркованный Volkswagen, а затем произошло опрокидывание.  

Volkswagen после удара выехал в крайнюю левую полосу, где авто столкнулось с микроавтобусом и грузовиком МАЗ.  

На месте аварии работают сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска. По предварительным данным, никто не пострадал.  

В середине января на МКАД столкнулись четыре легковушки – здесь подробнее.    

# Авария в Минске # происшествия

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