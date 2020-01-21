В Минске произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Новости Беларуси. В Минске произошла авария с участием пяти автомобилей.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась 21 января.

40-летний водитель автомобиля Ford ехал по улице Калиновского и столкнулся с Opel. Его отбросило на припаркованный Volkswagen, а затем произошло опрокидывание.

Volkswagen после удара выехал в крайнюю левую полосу, где авто столкнулось с микроавтобусом и грузовиком МАЗ.

На месте аварии работают сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска. По предварительным данным, никто не пострадал.