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Не успели отреагировать. Утром на МКАД столкнулись четыре легковушки

15 января 2020 14:28
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Новости Беларуси. Сразу четыре автомобиля столкнулись на МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не успели отреагировать. Утром на МКАД столкнулись четыре легковушки-1

Авария произошла утром в районе Казимировской. Автомобильный поток двигался в сторону улицы Люцинской и в какой-то момент замедлил движение.

На МКАД в аварию попали четыре автомобиля

Водитель Renault Laguna не успел притормозить и в результате въехал в Mitsubishi. Это вызвало цепную реакцию. Ее невольными участниками стали Fiat и Renault. От сильного удара колеса одного из автомобилей оказались на капоте другой. Никто не пострадал.

Не успели отреагировать. Утром на МКАД столкнулись четыре легковушки-4

Не успели отреагировать. Утром на МКАД столкнулись четыре легковушки-6

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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