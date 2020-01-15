Не успели отреагировать. Утром на МКАД столкнулись четыре легковушки

Новости Беларуси. Сразу четыре автомобиля столкнулись на МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария произошла утром в районе Казимировской. Автомобильный поток двигался в сторону улицы Люцинской и в какой-то момент замедлил движение.

На МКАД в аварию попали четыре автомобиля

Водитель Renault Laguna не успел притормозить и в результате въехал в Mitsubishi. Это вызвало цепную реакцию. Ее невольными участниками стали Fiat и Renault. От сильного удара колеса одного из автомобилей оказались на капоте другой. Никто не пострадал.