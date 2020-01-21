В Лидском районе ищут пропавшего парня. Он заблудился в лесу и больше не выходил на связь

Новости Беларуси. В Лидском районе пропал молодой парень.

По информации УВД Гродненского облисполкома, устанавливается местонахождение 24-летнего Михаловича Эдуарда Мечиславовича. Он проживает по адресу: Лидский район, деревня Стерково.

17 января вечером молодой человек отправился в соседнюю деревню Татарцы к другу. Ближе к полуночи парень возвращался домой. Около 1:40 Эдуард позвонил своей девушке и сказал, что он находится в лесу на гравийной дороге и заблудился. После этого звонка перестал выходить на связь.