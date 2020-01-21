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В Верхнедвинском районе на озере утонули два рыбака

21 января 2020 10:36
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Новости Беларуси. На озере в Верхнедвинском районе утонули два рыбака.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС, происшествие случилось 20 января около д. Церковно.  

Случайный прохожий сообщил в МЧС о перевернутой лодке на Освейском озере. На место выехали спасатели, сотрудники ОСВОД, РОВД, медики.  

Рядом с алюминиевой лодкой в 200 метрах от берега находились двое рыбаков в спасательных жилетах. Мужчин достали из воды. Была констатирована их смерть.  

Проводится проверка.  

На прошлой неделе на этом же озере опрокинулась лодка. Два человека утонули (читать далее).  

# Утопления # происшествия

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