В Верхнедвинском районе на озере утонули два рыбака

Новости Беларуси. На озере в Верхнедвинском районе утонули два рыбака.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебское областное управление МЧС, происшествие случилось 20 января около д. Церковно.

Случайный прохожий сообщил в МЧС о перевернутой лодке на Освейском озере. На место выехали спасатели, сотрудники ОСВОД, РОВД, медики.

Рядом с алюминиевой лодкой в 200 метрах от берега находились двое рыбаков в спасательных жилетах. Мужчин достали из воды. Была констатирована их смерть.

Проводится проверка.