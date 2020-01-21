В Витебске пьяный 18-летний парень разгромил ресторан

Новости Беларуси. В Витебске пьяный студент устроил погром в ресторане.

По информации УВД Витебского облисполкома, 18-летний парень выпивал крепкие алкогольные напитки со знакомыми.

Третьекурсник не может вспомнить, сколько продолжалось застолье и что вызвало у него неконтролируемую агрессию.

Молодой человек повредил две иномарки, которые были припаркованы в одном из дворов.

Затем парень попал в ресторан через служебный вход. В помещении были работники. Сотрудница заведения попыталась выпроводить студента своими силами, но он начал громить кухню – разбил о пол кассовый аппарат и весы, повредил бытовую технику, стеклопакет, перевернул несколько столов. Ущерб составил не менее 3,5 тысяч рублей.