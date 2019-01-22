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В Минске проходит суд в отношении экс-начальника Минского городского патологоанатомического бюро

22 января 2019 07:38
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Новости Беларуси. Уголовные процессы по «делу медиков» продолжаются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 января в суде Ленинского района рассматривается дело в отношении экс-начальника Минского городского патологоанатомического бюро. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.

В Минске проходит суд в отношении экс-начальника Минского городского патологоанатомического бюро-1

Аркадий Пучков был задержан с поличным в июне 2018 года. Медик взял денежное вознаграждение за благоприятное решение вопроса на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, расположенного на территории бюро. Переданные ему деньги оперативники нашли в морозильной камере холодильника.

В Минске проходит суд в отношении экс-начальника Минского городского патологоанатомического бюро-4

В Минске проходит суд в отношении экс-начальника Минского городского патологоанатомического бюро-6

В Минске проходит суд в отношении экс-начальника Минского городского патологоанатомического бюро-8

В Минске проходит суд в отношении экс-начальника Минского городского патологоанатомического бюро-10

В Минске проходит суд в отношении экс-начальника Минского городского патологоанатомического бюро-12

По информации следствия, коррупционной деятельностью Пучков занимался более 10 лет. За это время от коммерческих структур он получил свыше 200 тысяч долларов.

Более 60 фигурантов дела: КГБ раскрыл подробности крупной коррупционной схемы в системе здравоохранения

# Коррупция # происшествия # Фотофакт

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