В Минске проходит суд в отношении экс-начальника Минского городского патологоанатомического бюро

Новости Беларуси. Уголовные процессы по «делу медиков» продолжаются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 января в суде Ленинского района рассматривается дело в отношении экс-начальника Минского городского патологоанатомического бюро. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.
Аркадий Пучков был задержан с поличным в июне 2018 года. Медик взял денежное вознаграждение за благоприятное решение вопроса на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, расположенного на территории бюро. Переданные ему деньги оперативники нашли в морозильной камере холодильника.
По информации следствия, коррупционной деятельностью Пучков занимался более 10 лет. За это время от коммерческих структур он получил свыше 200 тысяч долларов.
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