В Минске проходит суд в отношении экс-начальника Минского городского патологоанатомического бюро

Новости Беларуси. Уголовные процессы по «делу медиков» продолжаются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 января в суде Ленинского района рассматривается дело в отношении экс-начальника Минского городского патологоанатомического бюро. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.

Аркадий Пучков был задержан с поличным в июне 2018 года. Медик взял денежное вознаграждение за благоприятное решение вопроса на поставку ритуальных принадлежностей для магазина, расположенного на территории бюро. Переданные ему деньги оперативники нашли в морозильной камере холодильника.