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Вышел на дорогу из-за стоящего автобуса. Под Новополоцком пострадал 16-летний пешеход

22 января 2019 07:14
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Новости Беларуси. Под Новополоцком в ДТП пострадал 16-летний пешеход.

По информации УВД Витебского облисполкома, авария случилась вечером 21 января в поселке Боровуха-1.

16-летний подросток вышел из автобуса, проигнорировал находившийся в зоне видимости пешеходный переход и вышел на проезжую часть из-за стоящего автобуса.

Пешеход попал под колеса автомобиля Nissan, за рулем которого находился 30-летний местный житель.

Подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.

По факту аварии проводится проверка.

Предварительно, причиной дорожно-транпортного происшествия стало нарушение пешеходом пункта 18.4 ПДД Республики Беларусь. Согласно ему пешеходу запрещено выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающего обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

На минувшей неделе легковушка протаранила толпу на остановке в Полоцке (читать далее).

# Авария в Витебской области # происшествия

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