Грузовик и автомобиль столкнулись на площади Богушевича в Минске
Новости Беларуси. 21 января сотни минчан опоздали на работу из-за аварии на площади Богушевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В пробках стояла и Романовская Слобода до улицы Кальварийской.
Причина ДТП – столкновение грузовика и легковушки на оживленном перекрестке. Никто не пострадал. Основная версия сотрудников ГАИ – несоблюдение дистанции.
Мелкие аварии зачастую становятся большой проблемой для перегруженных транспортом магистралей, особенно в час пик. Поэтому водителям, попавшим в незначительное ДТП, стоит более внимательно изучить возможности европротокола. Это поможет не только быстрее разобраться с ситуацией, не ожидая сотрудников ГАИ, но и гарантировать оплату всех издержек, не затрудняя проезд остальным автомобилистам.
Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД:
Если в дорожно-транспортном происшествии участвуют два автомобиля, ущерб пострадавшего автомобиля не превышает 400 евро, в данной аварии никто не пострадал, никому из людей не причинены повреждения, у водителя есть все необходимые действующие документы, можно составить европротокол, который составит не так уже много времени для заполнения. И далее обратиться в страховую для получения выплат.