Грузовик и автомобиль столкнулись на площади Богушевича в Минске

Новости Беларуси. 21 января сотни минчан опоздали на работу из-за аварии на площади Богушевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В пробках стояла и Романовская Слобода до улицы Кальварийской.

Причина ДТП – столкновение грузовика и легковушки на оживленном перекрестке. Никто не пострадал. Основная версия сотрудников ГАИ – несоблюдение дистанции.