В Полоцком районе спасли беременную лосиху, которая провалилась под лёд

Новости Беларуси. Беременную лосиху удалось вызволить из-подо льда в Полоцком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сигнал о помощи поступил от очевидца в службу спасения: несчастное животное провалилось точно в середине протоки – глубина в этом месте достигает 2 метров. К прибытию помощи силы уже оставляли лосиху.

С помощью бензопилы спасатели пропилили лед в направлении берега, а затем с использованием пожарного рукава вытащили животное на сушу. Немного отдохнув, будущая мама отправилась в ближайший лес.