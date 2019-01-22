Прямой эфир

В Полоцком районе спасли беременную лосиху, которая провалилась под лёд

22 января 2019 06:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беременную лосиху удалось вызволить из-подо льда в Полоцком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Полоцком районе спасли беременную лосиху, которая провалилась под лёд-1

Сигнал о помощи поступил от очевидца в службу спасения: несчастное животное провалилось точно в середине протоки – глубина в этом месте достигает 2 метров. К прибытию помощи силы уже оставляли лосиху.

С помощью бензопилы спасатели пропилили лед в направлении берега, а затем с использованием пожарного рукава вытащили животное на сушу. Немного отдохнув, будущая мама отправилась в ближайший лес.

В Полоцком районе спасли беременную лосиху, которая провалилась под лёд-4

В Полоцком районе спасли беременную лосиху, которая провалилась под лёд-6

В Полоцком районе спасли беременную лосиху, которая провалилась под лёд-8

# Дикие животные # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Грузовик и автомобиль столкнулись на площади Богушевича в Минске
21 января 2019 20:42

Грузовик и автомобиль столкнулись на площади Богушевича в Минске

Минчанин провалился под лёд, пытаясь пройтись по Свислочи
21 января 2019 20:20

Минчанин провалился под лёд, пытаясь пройтись по Свислочи

81-летний мужчина погиб при пожаре в своём доме в Пуховичском районе
21 января 2019 17:59

81-летний мужчина погиб при пожаре в своём доме в Пуховичском районе