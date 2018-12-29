В Дзержинске были убиты пожилые супруги. Их тела обнаружил сын

Как сообщает УСК по Минской области, вечером 28 декабря сын пришёл навестить родителей и обнаружил тела 75-летней женщины и её 74-летнего мужа. Мужчина немедленно позвонил в милицию.

Новости Беларуси. По факту убийства пожилой супружеской пары в Дзержинске возбуждено уголовное дело.

Место происшествия осмотрено, дом и территория возле него детально обследованы, зафиксированы следовая картина и вещественные доказательства, опрошены родственники и соседи. Назначено проведение экспертиз.

Задержан подозреваемый. Им является неоднократно судимый ранее 33-летний местный житель, он работает животноводом. С подозреваемым работают следователи.

Зимой 2018 года в Барановичском районе были убиты два человека.