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В Дзержинске были убиты пожилые супруги. Их тела обнаружил сын

29 декабря 2018 12:58
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Новости Беларуси. По факту убийства пожилой супружеской пары в Дзержинске возбуждено уголовное дело.  

Как сообщает УСК по Минской области, вечером 28 декабря сын пришёл навестить родителей и обнаружил тела 75-летней женщины и её 74-летнего мужа. Мужчина немедленно позвонил в милицию.  

В Дзержинске были убиты пожилые супруги. Их тела обнаружил сын-1

Фото: УСК по Минской области  

Место происшествия осмотрено, дом и территория возле него детально обследованы, зафиксированы следовая картина и вещественные доказательства, опрошены родственники и соседи. Назначено проведение экспертиз.  

Задержан подозреваемый. Им является неоднократно судимый ранее 33-летний местный житель, он работает животноводом. С подозреваемым работают следователи.  

Зимой 2018 года в Барановичском районе были убиты два человека. 

В правонарушении подозревался их общий знакомый – подробнее здесь.  

# Убийство # происшествия

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