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В Минске правоохранители расследуют исчезновение белорусской легкоатлетки Юлии Балыкиной

02 ноября 2015 13:43
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Новости Беларуси. Минские правоохранители  расследуют исчезновение известной легкоатлетки Юлии Балыкиной. У следователей есть причины полагать, что женщина погибла. Многократная чемпионка Беларуси, участница чемпионатов мира и Европы, а также Олимпиады в Лондоне в последнее время работала детским тренером. Следственным комитетом заведено уголовное дело по статье «убийство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сергей Кабакович, начальник  отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:
С заявлением о женщины пропаже обратился ее знакомый. Он сообщил, что 28 октября, она на личном автомобиле отправилась к месту своего жительства в Заводском районе города Минска, после чего перестала выходить на связь. В ходе осмотра ее места жительстваи и принадлежащего ей автомобиля обнаружены и изъяты следы, которые в совокупности с иными собранными материалами указывают на совершение убийства. 

Следствие полагает, что к исчезновению спортсменки причастен ее бывший молодой человек — 27-летний гражданин России. Сейчас он задержан. Следствие продолжается. 

# происшествия # Белорусские спортсмены # Сергей Кабакович

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