В Минске правоохранители расследуют исчезновение белорусской легкоатлетки Юлии Балыкиной

Новости Беларуси. Минские правоохранители расследуют исчезновение известной легкоатлетки Юлии Балыкиной. У следователей есть причины полагать, что женщина погибла. Многократная чемпионка Беларуси, участница чемпионатов мира и Европы, а также Олимпиады в Лондоне в последнее время работала детским тренером. Следственным комитетом заведено уголовное дело по статье «убийство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

С заявлением о женщины пропаже обратился ее знакомый. Он сообщил, что 28 октября, она на личном автомобиле отправилась к месту своего жительства в Заводском районе города Минска, после чего перестала выходить на связь. В ходе осмотра ее места жительстваи и принадлежащего ей автомобиля обнаружены и изъяты следы, которые в совокупности с иными собранными материалами указывают на совершение убийства.

Следствие полагает, что к исчезновению спортсменки причастен ее бывший молодой человек — 27-летний гражданин России. Сейчас он задержан. Следствие продолжается.