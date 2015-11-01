«Мы до сих пор надеемся, что это ошибка»: родственники погибшего в авиакатастрофе белоруса выехали в Санкт-Петербург

Новости Беларуси. В Санкт-Петербург отправились родственники белоруса, который погиб в авиакатастрофе. 28-летний Роман Серединский несколько лет жил и работал в северной российской столице. О гибели земляка в могилёвском Кличеве многие узнали только сегодня. Съёмочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ пообщалась с теми, кто близко знал Романа.

С Романом Серединским кличевлянка Наталья Мельниченко знакома со школьной скамьи. Учились вместе с первого класса. Вспоминает, как ездили на экскурсии по памятным местам Беларуси, ходили в походы и на речку. Лет 10 назад друг детства уехал в Санкт-Петербург. Всё это время с одноклассниками он находился на связи.

Наталья Мельниченок, одноклассница Романа Серединского:

Рома был и навсегда останется для нас хорошим, веселым человеком.

О трагедии, случившейся с одноклассником, Ольга Будкевич узнала только сегодня утром. Девушка признается: поверить в то, что на борту разбившегося российского самолета находился близкий человек, не может до сих пор.

Ольга Будкевич, одноклассница Романа Серединского:

Вчера вечером в новостях увидели, что упал самолет. Люди разбились – это, конечно, страшно. Но я никогда в жизни не подумала бы, что там будем мой одноклассник. Я не верила, думала, может, однофамилец какой-то.

Путевкой в Еипет Романа наградили за хорошую работу. То, что отдых закончится такой трагедией, говорят родные, никто и подумать не мог.

Юлия Серединская, родственник погибшего:

Нам сообщили. Мы до сих пор не верим и надеемся, что все-таки это ошибка. Возможно, он опоздал на самолет...

Родственники Романа Серединского уже выехали в Санкт-Петербург.