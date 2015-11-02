Прямой эфир

В Санкт-Петербурге проходит опознание погибших в авиакатастрофе в Египте

02 ноября 2015 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В северной российской столице проходит опознание погибших в авиакатастрофе в Египте. Сегодня, 2 ноября, в Петербург доставлено 140 тел, все они уже перевезены в бюро судмедэкспертизы. Второй борт с телами погибших прибудет ближе к вечеру. Между тем поисковая операция на месте крушения авиалайнера на Синайском полуострове завершается. Спасатели работают в непростых условиях: днем в пустыне +30, ветер и пыль.

В ближайшее время эксперты начнут расшифровку черных ящиков. Это позволит выяснить, что произошло с воздушным судном в последние минуты перед трагедией. Некоторые специалисты полагают, что крупнейшая в истории России авиакатастрофа произошла из-за взрывной разгерметизации. Самолет начал разрушаться уже в воздухе. Корпус лайнера лопнул из-за резкого перепада давления на большой высоте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Авиакатастрофа

Другие новости рубрики

Все новости
2 ноября утром в аэропорту «Пулково» приземлился спецборт МЧС России, который в Санкт-Петербург доставил тела 140 погибших
02 ноября 2015 07:34

2 ноября утром в аэропорту «Пулково» приземлился спецборт МЧС России, который в Санкт-Петербург доставил тела 140 погибших

«Мы до сих пор надеемся, что это ошибка»: родственники погибшего в авиакатастрофе белоруса выехали в Санкт-Петербург
01 ноября 2015 14:16

«Мы до сих пор надеемся, что это ошибка»: родственники погибшего в авиакатастрофе белоруса выехали в Санкт-Петербург

Крушение российского самолета в Египте: фото с места трагедии
01 ноября 2015 12:42

Крушение российского самолета в Египте: фото с места трагедии