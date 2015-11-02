2 ноября утром в аэропорту «Пулково» приземлился спецборт МЧС России, который в Санкт-Петербург доставил тела 140 погибших

Новости России. Сегодня, 2 ноября, рано утром в аэропорту «Пулково» приземлился спецборт МЧС России, который в Санкт-Петербург доставил тела 140 погибших. Из аэропорта их перевезут в один из крематориев города. Там пройдет процедура опознания. Ожидается, что вечером в Санкт-Петербург прибудет второй борт с телами.

Тем временем некоторые эксперты полагают, что крупнейшая в истории России авиакатастрофа произошла из-за взрывной разгерметизации.

То есть самолет начал разрушаться уже в воздухе. Корпус лайнера лопнул из-за резкого перепада давления на большой высоте. Это в свою очередь могло произойти по нескольким причинам: локальный взрыв в багажном отделении, трещины в несущих конструкциях фюзеляжа или поломка двигателя, детали которого могли повредить корпус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.