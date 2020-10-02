В Волковыске неизвестные подожгли дом и машину милиционера

Новости Беларуси. В Волковыске в ночь на 2 октября неизвестные подожгли дом и машину инспектора милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что поджоги связаны с профессиональной деятельностью потерпевшего. Возбуждены уголовные дела.

Сообщается, что сначала экипаж МЧС отправился на улицу Победы, где горел автомобиль правоохранителя.