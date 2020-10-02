В Волковыске неизвестные подожгли дом и машину милиционера
Новости Беларуси. В Волковыске в ночь на 2 октября неизвестные подожгли дом и машину инспектора милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предполагается, что поджоги связаны с профессиональной деятельностью потерпевшего. Возбуждены уголовные дела.
Сообщается, что сначала экипаж МЧС отправился на улицу Победы, где горел автомобиль правоохранителя.
Спасатели ликвидировали возгорание, а еще через час пожарные поехали на улицу Магистральную, где горел строящийся дом инспектора. Огонь успел повредить кровлю, в том числе рядом стоящего гаража.
Сергей Аполоник, начальник управления уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома:
В ночь на 2 октября в Волковысский РОВД поступило два сообщения о поджогах автомашины и строящегося жилого дома, принадлежащего сотруднику органов внутренних дел. Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело, проведены неотложные следственные действия.
В настоящее время сотрудниками управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Волковысского РОВД проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению виновных лиц.
Личности причастных к совершению преступления устанавливаются.