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В Волковыске неизвестные подожгли дом и машину милиционера

02 октября 2020 15:55
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Новости Беларуси. В Волковыске в ночь на 2 октября неизвестные подожгли дом и машину инспектора милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что поджоги связаны с профессиональной деятельностью потерпевшего. Возбуждены уголовные дела.

Сообщается, что сначала экипаж МЧС отправился на улицу Победы, где горел автомобиль правоохранителя.

В Волковыске неизвестные подожгли дом и машину милиционера -1

Спасатели ликвидировали возгорание, а еще через час пожарные поехали на улицу Магистральную, где горел строящийся дом инспектора. Огонь успел повредить кровлю, в том числе рядом стоящего гаража.

В Волковыске неизвестные подожгли дом и машину милиционера -4

Сергей Аполоник, начальник управления уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома:
В ночь на 2 октября в Волковысский РОВД поступило два сообщения о поджогах автомашины и строящегося жилого дома, принадлежащего сотруднику органов внутренних дел. Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело, проведены неотложные следственные действия.

В настоящее время сотрудниками управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Волковысского РОВД проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению виновных лиц.

Личности причастных к совершению преступления устанавливаются.

# Пожар # происшествия # Сергей Аполоник # Фотофакт

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