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В Жодино местный житель попал под колёса электрички

02 июля 2020 08:14
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Новости Беларуси. 1 июля около 16:45 в Жодино мужчину сбила электричка.

По информации МВД Беларуси, происшествие случилось на станции Жодино. 62-летний местный житель переходил пути перед электричкой сообщением «Орша – Минск».

Машинист подавал звуковые сигналы, но гражданин не реагировал. В результате наезда пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Отмечается, что из-за происшествия поезд задерживался.

На прошлой неделе происшествие на железной дороге случилось в Минском районе.

Девушка вышла на пути перед поездом – подробнее здесь.

# Белорусская железная дорога # происшествия

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