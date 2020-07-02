В Жодино местный житель попал под колёса электрички

Новости Беларуси. 1 июля около 16:45 в Жодино мужчину сбила электричка.
По информации МВД Беларуси, происшествие случилось на станции Жодино. 62-летний местный житель переходил пути перед электричкой сообщением «Орша – Минск».
Машинист подавал звуковые сигналы, но гражданин не реагировал. В результате наезда пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Отмечается, что из-за происшествия поезд задерживался.
На прошлой неделе происшествие на железной дороге случилось в Минском районе.
Девушка вышла на пути перед поездом – подробнее здесь.