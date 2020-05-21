В Минске парни устраивали вечеринки и оформляли на гостей микрозаймы

Новости Беларуси. В Минске трое парней приглашали на вечеринки людей, а затем оформляли с их телефонов микрозаймы.
Как сообщает МВД Беларуси, в апреле за помощью к правоохранителям начали обращаться граждане с просьбой привлечь к ответственности людей, которые похитили их деньги при помощи мобильного приложения.
Вскоре сотрудники милиции установили подозреваемых – двух 18-летних и 19-летнего парней. От их действий пострадали более 35 человек в возрасте от 11 до 30 лет. Предварительно, ущерб от действий подозреваемых составил более 4 300 рублей.
Фигуранты просили у знакомых мобильники, устанавливали специальное приложение и оформляли микрозаймы на сумму около 100 рублей. Далее деньги переводились на банковский счёт, после этого – на карту другого банка, а затем – обналичивались. Спустя месяц после операции потерпевшим приходили уведомления о списании средств со счёта абонентского номера.
Чтобы завладеть телефонами потерпевших, молодые люди говорили, что выиграли деньги в букмекерской конторе, а вывести их можно только через определённого оператора сотовой связи.
Также правонарушители просили приятелей приводить к ним своих знакомых, обещая в награду 10-15 рублей. Подозреваемые и сами искали жертв, например, в торговых центрах и кафе, предлагая владельцам телефонов небольшой заработок в обмен на использование гаджета.
Незаконно полученные деньги злоумышленники использовали, чтобы снимать квартиры и проводить вечеринки. В соцсетях подозреваемые приглашали всех желающих, только нужно было приходить со своим алкоголем. Когда гости пьянели, один из фигурантов на время брал их мобильники и осуществлял денежные переводы.
Возбуждено уголовное дело за хищение путём использования компьютерной техники.
Осенью прошлого года в Минске были задержаны двое молодых людей.
Они подозревались в оформлении микрозаймов с чужих телефонов – здесь подробности.