В Минске парни устраивали вечеринки и оформляли на гостей микрозаймы

Новости Беларуси. В Минске трое парней приглашали на вечеринки людей, а затем оформляли с их телефонов микрозаймы.

Как сообщает МВД Беларуси, в апреле за помощью к правоохранителям начали обращаться граждане с просьбой привлечь к ответственности людей, которые похитили их деньги при помощи мобильного приложения.

Вскоре сотрудники милиции установили подозреваемых – двух 18-летних и 19-летнего парней. От их действий пострадали более 35 человек в возрасте от 11 до 30 лет. Предварительно, ущерб от действий подозреваемых составил более 4 300 рублей.

Фигуранты просили у знакомых мобильники, устанавливали специальное приложение и оформляли микрозаймы на сумму около 100 рублей. Далее деньги переводились на банковский счёт, после этого – на карту другого банка, а затем – обналичивались. Спустя месяц после операции потерпевшим приходили уведомления о списании средств со счёта абонентского номера.