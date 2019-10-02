В Минске парни просили у детей телефоны и брали микрозаймы
Новости Беларуси. В Минске молодые люди просили у детей мобильники для совершения звонка, а сами похищали деньги.
Как сообщает МВД Беларуси, в милицию обратились более 60 потерпевших. Заявители указывали, что к ним на улицах подходили два парня, которые просили телефон, чтобы позвонить или отправить sms. В основном злоумышленники обращались к детям 10-11 лет.
Получив телефон, парни устанавливали приложение, с помощью которого через оператора сотовой связи брали микрозаймы на 100 рублей. Поступившие на счёт владельца мобильника деньги фигуранты незамедлительно переводили себе.
Как уточняет УСК по Минску, в некоторых случаях дети сразу рассказывали родителям о том, что незнакомцы просили у них телефон. Тогда взрослые быстро узнавали о взятом займе. Однако чаще о произошедшем потерпевшие узнавали через месяц, когда им приходило уведомление с просьбой погасить задолженность.
Возбуждены уголовные дела по статье «Хищение путём использования компьютерной техники».
Личности подозреваемых установлены, ими оказались 18-летние ранее не судимые минчане. Одному из них уже предъявлено обвинение, он находится под стражей. Второй фигурант является подозреваемым, он бы отпущен под обязательство о явке.
В настоящее время потерпевшими признаны родители двух подростков, сумма ущерба составила 200 рублей. Ещё более 60 человек обратились с заявлением в милицию. Устанавливаются все пострадавшие.
Если вы стали жертвой преступных действий изображённых на фото людей, обратитесь во Фрунзенское РУВД Минска или сообщите об этом по телефонам: 8 017 239 68 73, 8 017 252 02 02 или 102.
Расследование уголовных дел продолжается.
Летом 2019 года в Минске были задержаны подростки, которые похищали сим-карты и брали на них микрокредиты.
Несовершеннолетние занимались этим месяц – подробнее здесь.