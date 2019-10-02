В Минске парни просили у детей телефоны и брали микрозаймы

Новости Беларуси. В Минске молодые люди просили у детей мобильники для совершения звонка, а сами похищали деньги.

Как сообщает МВД Беларуси, в милицию обратились более 60 потерпевших. Заявители указывали, что к ним на улицах подходили два парня, которые просили телефон, чтобы позвонить или отправить sms. В основном злоумышленники обращались к детям 10-11 лет.

Получив телефон, парни устанавливали приложение, с помощью которого через оператора сотовой связи брали микрозаймы на 100 рублей. Поступившие на счёт владельца мобильника деньги фигуранты незамедлительно переводили себе.