В Минске парень во время вечеринки получил перелом черепа

Новости Беларуси. В Минске местный житель получил тяжёлые травмы во время вечеринки с малознакомыми людьми.

Как сообщает МВД Беларуси, 23-летний парень отдыхал вместе с молодыми людьми и несовершеннолетними из разных районов Минска. Участники весёлого времяпрепровождения выпивали, и в какой-то момент произошёл конфликт.

Молодые люди вышли на лестничную площадку. От удара в спину юноша упал на лестницу. Прибывшие медики диагностировали перелом черепа, разрыв печени и иные телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело. Действиям участников конфликта даётся правовая оценка.

В МВД отмечают, что «вписки» и «флэты» требуют пристального внимания правоохранителей, поскольку на таких вечеринках собираются незнакомые люди и в некоторых случаях употребляются наркотики.

Летом 2019 года в Копыле мужчина попытался присоединиться к компании молодых людей, но они не захотели с ним общаться.